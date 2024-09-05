На Херсонщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, 3 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок ворожих атак 3 людини отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 18 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру та житлові будинки, 3 людей поранено, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Токарівка, Томарине, Нововоронцовка, Комишани, Садове, Станіслав, Золота Балка, Широка Балка, Осокорівка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Придніпровське та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю та офісне приміщення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі.
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