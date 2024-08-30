Становище Сил оборони на лівобережжі Херсонщини покращується - Лиховій
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Таврія" повідомив про покращення тактичного положення ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та Оріхівському напрямку. За тиждень відбито 19 штурмів противника, що свідчить про брак ресурсів у росіян.
На ОСУВ "Таврія" триває активна оборона, відновлюються позиції та спостережні пункти, і на деяких ділянках навіть покращується тактичне положення. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
"З початку доби у районі Роботиного зафіксовано одну штурмову дію противника, цей штурм було відбито. Штурм був малою піхотною рукою, без використання броньованої техніки", - каже Лиховій.
За його словами, на ОСУВ "Таврія" українські підрозділи продовжують ведення оборонної операції і водночас вживають заходів для покращення тактичного положення та стійкості оборони.
Це активна оборона, відновлюються деякі позиції та спостережні пункти. При тому, що ми не маємо втрат території та своїх позицій. На деяких ділянках це становище навіть покращується, як на Лівобережжі Херсонщини так і на Оріховському напрямку
Він додав, що ОСУВ "Таврія" поки найспокійніша оперативна зона на всій лінії фронту. Вчора відбулось всього 3 штурми на Оріхівському напрямку.
"За тиждень 19 штурмів противника відбито. Це доводить, що у росіян немає ресурсу для ведення активних і ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно", - наголосив речник.
Нагадаємо
Російські війська продовжують активно застосовувати різні види озброєння в зоні ОСУВ "Таврія", хоча їхня інтенсивність дещо зменшилась.