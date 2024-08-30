Становище Сил оборони на лівобережжі Херсонщини покращується - Лиховій

На ОСУВ "Таврія" триває активна оборона, відновлюються позиції та спостережні пункти, і на деяких ділянках навіть покращується тактичне положення. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

"З початку доби у районі Роботиного зафіксовано одну штурмову дію противника, цей штурм було відбито. Штурм був малою піхотною рукою, без використання броньованої техніки", - каже Лиховій.

За його словами, на ОСУВ "Таврія" українські підрозділи продовжують ведення оборонної операції і водночас вживають заходів для покращення тактичного положення та стійкості оборони.

Це активна оборона, відновлюються деякі позиції та спостережні пункти. При тому, що ми не маємо втрат території та своїх позицій. На деяких ділянках це становище навіть покращується, як на Лівобережжі Херсонщини так і на Оріховському напрямку