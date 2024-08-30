Положение Сил обороны на левобережье Херсонщины улучшается - Лиховий

На ОСУВ «Таврия» продолжается активная оборона, восстанавливаются позиции и наблюдательные пункты, и на некоторых участках даже улучшается тактическое положение. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

«С начала суток в районе Роботино зафиксировано одно штурмовое действие противника, этот штурм был отбит. Штурм был малой пехотной рукой, без использования бронированной техники», - говорит Лиховий.

По его словам, на ОСУВ «Таврия» украинские подразделения продолжают ведение оборонительной операции и одновременно принимают меры для улучшения тактического положения и устойчивости обороны.

Это активная оборона, восстанавливаются некоторые позиции и наблюдательные пункты. При том, что мы не имеем потерь территории и своих позиций. На некоторых участках это положение даже улучшается, как на Левобережье Херсонщины так и на Ореховском направлении - говорит Лиховой.

Он добавил, что ОСУВ «Таврия» пока самая спокойная оперативная зона на всей линии фронта. Вчера состоялось всего 3 штурма на Ореховском направлении.

«За неделю 19 штурмов противника отбито. Это доказывает, что у россиян нет ресурса для ведения активных и эффективных наступательных действий на нескольких направлениях одновременно», - подчеркнул спикер.

Напомним,

Российские войска продолжают активно применять различные виды вооружения в зоне ОСУВ «Таврия», хотя их интенсивность несколько уменьшилась.