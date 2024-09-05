В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре, 3 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, 3 человека ранены, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали



По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Красный Маяк, Гавриловка, Токаревка, Томарино, Нововоронцовка, Камышаны, Садовое, Станислав, Золотая Балка, Широкая Балка, Осокоровка, Александровка, Одрадокаменка, Приднепровское и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры, башню сотовой связи, админздание и офисное помещение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

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