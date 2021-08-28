На Херсонщині зафіксували 77 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

"За останню добу проведено 621 ПЛР-дослідження, 168 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 543 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 77 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 46 жінок та 31 чоловік. З яких 3 дитини та 2 медичні працівники", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "60 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб".

Додається, що за добу померли дві особи, коли в області зафіксовано 15 одужань.

"Тож наразі в області 37 814 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 35 383 людини побороли недуг;

- 1190 людей інфіковані COVID-19;

- 1 241 людина померла", - йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 282 285 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 686 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.