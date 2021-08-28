В Україні вже 2,282 млн випадків COVID-19, за добу - 2 082

Цитата

“За добу 27 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 108, медпрацівників — 35)”, — йдеться у повідомленні

Також за минулу добу:

— госпіталізовано — 708 осіб;

— летальних випадків — 54;

— одужало — 1 025 осіб.

За добу протестовано:

— методом ПЛР — 27 605 осіб,

— методом ІФА — 8 272 особи,

— експрес-тестами — 22 258 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 282 285 осіб;

— одужало — 2 205 707 осіб;

— летальних випадків — 53 686;

— проведено ПЛР-тестувань — 11 931 126.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.