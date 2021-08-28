В Украине уже 2,282 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 082

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,282 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 августа, - 2 тысячи, небольшой рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 700 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.