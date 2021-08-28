На Херсонщине зафиксировали 77 новых случаев коронавируса за сутки

Цитата

“За последние сутки проведено 621 ПЦР-исследования, 168 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 543 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 46 женщин и 31 мужчина. из которых 3 ребенка и 2 медицинские работники”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “60 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли два человека, когда в области зафиксировано 15 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 383 человека побороли недуг;

— 1190 человек инфицированы COVID-19;

— 1241 человек умер”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 282 285 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 686 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.