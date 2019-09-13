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На Херсонщині судитимуть дівчину, яка вербувала неповнолітніх для сексуальної експлуатації

На Херсонщині судитимуть дівчину, яка вербувала неповнолітніх для сексуальної експлуатації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт відносно жительки Херсонської області 1996 року народження, яка у серпні 2016 року завербувала двох неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації. Про це пише УНН з посилання на пресслужбу прокуратури у Херсонській області.

“Скориставшись їх уразливим станом, жінка завербувала двох неповнолітніх дівчат для роботи офіціантками у м. Одесі, але, замість цього, у подальшому передала їх іншим особам для сексуальної експлуатації”, — сказано у повідомленні.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачена повторно в березні 2019 року завербувала неповнолітню мешканку м. Херсона для роботи офіціанткою в м. Одесі, але знову передала останню іншим особам, які її використовували для сексуальної експлуатації.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 149 КК України (вербування та переміщення неповнолітніх осіб, вчинене з метою обману та уразливого стану потерпілих).

Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, чоловіку у Харкові повідомили підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчини.

Українські Національні Новини

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