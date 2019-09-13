На Херсонщине будут судить девушку, которая вербовала несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации

“Воспользовавшись их уязвимым положением, женщина завербовала двух несовершеннолетних девушек для работы официантками в г. Одессе, но, вместо этого, в дальнейшем передала их другим лицам для сексуальной эксплуатации”, — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, обвиняемый повторно в марте 2019 года завербовала несовершеннолетнюю жительницу г. Херсона для работы официанткой в г. Одессе, но опять передала последнюю другим лицам, ее использовали для сексуальной эксплуатации.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 149 УК Украины (вербовка и перемещения несовершеннолетних лиц, совершенное с целью обмана и уязвимого состояния пострадавших).

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, мужчине в Харькове сообщили подозрение в изнасиловании 12-летней девушки.