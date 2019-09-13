Чоловіку у Харкові повідомили підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Харківські правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у зґвалтуванні малолітньої дівчинки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
Йдеться про затриманого напередодні 34-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 12-річної школярки в Індустріальному районі Харкова.
За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.
"Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вищезазначеного злочину. Сьогодні районним судом буде вирішуватися питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно харків'янина", - вказали у поліції.
Нагадаємо, чоловіку повідомили про підозру за зґвалтування дівчини у Києві.