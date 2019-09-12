Чоловіку повідомили про підозру за зґвалтування дівчини у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві 35-річному чоловіку повідомлено про підозру за побиття та зґвалтування дівчини. Про це повідомили УНН у пресслужбі прокуратури міста Києва.
"Інцидент стався 7 вересня 2019 року, приблизно о 3 годині ночі по вулиці Машинобудівній в Солом'янському районі столиці", - сказано у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, чоловік підстеріг дівчину неподалік магазину, наніс удар в обличчя та відтягнув у сквер поруч, де зґвалтував. Після скоєного ґвалтівник повернувся до магазину, купив продукти харчування та пішов у невідомому напрямку.
За результатами оперативно-розшукових заходів 11 вересня нападника було затримано та доставлено до управління поліції. Ним виявився раніше судимий за аналогічний злочин 35-річний житель Чернігівської області.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене повторно).
"Наразі вирішується питання про обрання ґвалтівнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку.