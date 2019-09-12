У Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Харкові поліція розслідує факт побиття і зґвалтування малолітньої дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчина поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами і забиттями доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні. Стан її здоров’я стабільний, загроз життю немає, з нею працюють психологи.
Повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції 11 вересня о 18:05. За адресою виїжджали керівництво головного управління відділу поліції, слідчо-оперативна група, патрульна поліція, судмедексперти, пересувна криміналістична лабораторія.
Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Досудове розслідування триває. Призначена низка експертиз. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаного злочину.
Нагадуємо, у Харкові арештували на 60 діб без застави чоловіка, якого підозрюють у тому, що він викинув із вікна свою жінку.