Чоловіка, який викинув жінку з вікна, арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Харкові Червонозаводський суд арештував на 60 діб без застави чоловіка, якого підозрюють у тому, що він викинув із вікна свою жінку. Про це УНН повідомили у прокуратурі Харківської області.
Відзначимо, що прокуратура клопотала про арешт підозрюваного без застави. Суд клопотання підтримав.
"Червонозаводський суд взяв підозрюваного під варту без застави", - повідомили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, поліція Харкова затримала чоловіка, який під час конфлікту виштовхнув свою співмешканку з вікна четвертого поверху.
Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у 36-річної потерпілої на ґрунті ревнощів виник конфлікт зі співмешканцем. В ході з’ясування стосунків чоловік почав наносити жінці численні удари. Потім він схопив її за передпліччя та виштовхнув з вікна четвертого поверху. Після скоєного підозрюваний втік з місця злочину.