Мужчину, который выбросил жену из окна, арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Харькове Червонозаводский суд арестовал на 60 суток без залога мужчину, которого подозревают в том, что он выбросил из окна свою женщину. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Харьковской области.
Отметим, что прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого без залога. Суд ходатайство поддержал.
"Червонозаводский суд взял подозреваемого под стражу без залога", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, полиция Харькова задержала мужчину, который во время конфликта вытолкнул свою сожительницу из окна четвертого этажа.
Во время досудебного расследования следователи установили, что у 36-летней потерпевшей на почве ревности возник конфликт с сожителем. В ходе выяснения отношений мужчина начал наносить женщине многочисленные удары. Затем он схватил ее за предплечье и вытолкнул из окна четвертого этажа. После совершенного подозреваемый скрылся с места преступления.