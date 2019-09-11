Харківські поліцейські затримали чоловіка, який викинув жінку з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліція Харкова затримала чоловіка, який під час конфлікту виштовхнув свою співмешканку з вікна четвертого поверху. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
“Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у 36-річної потерпілої на ґрунті ревнощів виник конфлікт зі співмешканцем. В ході з’ясування стосунків чоловік почав наносити жінці численні удари. Потім він схопив її за передпліччя та виштовхнув з вікна четвертого поверху. Після скоєного підозрюваний втік з місця злочину. Під час проведення розшукових заходів оперативники Основ’янського відділу поліції 9 вересня затримали 34-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину”, — розповіли у поліції.
За даними відділу комунікації, 7 вересня до Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про доставлення до лікарні жінки з численними травмами. На даний момент вона знаходиться у лікарні міста.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. На даний час він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання”, — повідомили у поліції.
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