У Чернівцях 19-річна дівчина вистрибнула з вікна квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Чернівцях відкрито кримінальне провадження за фактом смерті 19-річної дівчини, яка вистрибнула з вікна 9-го поверху. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Чернівецької області.
“Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою самогубство)”, — повідомили у пресслужбі.
За попередньою інформацією сьогодні вночі 17-річна дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху власної квартири і загинула. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.
“Проводяться всі заходи з батьками та іншими особами для встановлення причин трагедії. Слідство триває”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, підозрюваний у катуванні дітей та розповсюдженні продукції, що містить дитячу порнографію, покінчив життя самогубством.