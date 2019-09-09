У вінницькому СІЗО вчинив самогубство чоловік, який знімав дітей у порно
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Підозрюваний у катуванні дітей та розповсюдженні продукції, що містить дитячу порнографію, покінчив життя самогубством. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Вінницькій області.
7 вересня, Вінницький міський суд взяв під варту 32-річного вінничанина, підозрюваного у розповсюдженні дитячої порнографії та катуванні своїх малолітніх дітей, без права застави за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч.2 ст. 127 ККУ (катування).
“Також було встановлено, що діти не доглянуті належним чином, проживають в антисанітарних умовах, сплять на підлозі на матраці. У вихованні чоловік застосовує до малолітніх дітей фізичне насильство”, — зазначили в поліції.
“Після повернення з суду в ізолятор тимчасового тримання в одиночній камері підозрюваний вчинив самогубство — повісився на простирадлі. Працівники ізолятора надали арештованому першу домедичну допомогу, викликали швидку допомогу, але чоловік помер”, — повідомляють на сайті поліції.
Зазначається, що поліцією ініційовано перевірку Державним бюро розслідувань законності дій працівників ізолятора тимчасового тримання.
Нагадуємо, що батька двох маленьких дітей затримали за катування і розповсюдження порно.