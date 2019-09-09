В винницком СИЗО совершил самоубийство мужчина, который снимал детей в порно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Подозреваемый в истязании детей и распространении продукции, содержащей детскую порнографию, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ ЧП в Винницкой области.
7 сентября, Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей без права залога по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (истязание).
“Также было установлено, что дети не ухожены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании человек применяет к малолетним детям физическое насилие”, — отметили в полиции.
“По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство — повесился на простыне. Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но мужчина скончался”, — сообщается на сайте полиции.
Отмечается, что полицией инициировано проверку Государственным бюро расследований законности действий работников изолятора временного содержания.
Напоминаем, что отца двух маленьких детей задержали за пытки и распространение порно.