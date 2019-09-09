В Черновцах 19-летняя девушка выпрыгнула из окна квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Черновцах открыт уголовное производство по факту смерти 19-летней девушки, которая выпрыгнула из окна 9-го этажа. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе полиции Черновицкой области.
“Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой самоубийство)”, - сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации сегодня ночью 17-летняя девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа собственной квартиры и погибла. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.
“Проводятся все мероприятия с родителями и другими лицами для установления причин трагедии. Следствие продолжается”, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, подозреваемый в пытках детей и распространении продукции, содержащей детскую порнографию, покончил жизнь самоубийством.