Харьковские полицейские задержали мужчину, который выбросил женщину из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Полиция Харькова задержала мужчину, который во время конфликта вытолкнул свою сожительницу из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
“Во время досудебного расследования следователи установили, что у 36-летней потерпевшей на почве ревности возник конфликт с сожителем. В ходе выяснения отношений мужчина начал наносить женщине многочисленные удары. Затем он схватил ее за предплечье и вытолкнул из окна четвертого этажа. После совершенного подозреваемый скрылся с места преступления. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции 9 сентября задержали 34-летнего мужчину, причастного к совершению преступления”, — рассказали в полиции.
По данным отдела коммуникации, 7 сентября до Основянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о доставке в больницу женщины с многочисленными травмами. На данный момент она находится в больнице города.
“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания”, — сообщили в полиции.
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