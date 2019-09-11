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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 90156 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115239 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106985 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113579 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121207 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148966 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149145 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Харьковские полицейские задержали мужчину, который выбросил женщину из окна

Харьковские полицейские задержали мужчину, который выбросил женщину из окна

Киев  •  УНН

 • 12696 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Полиция Харькова задержала мужчину, который во время конфликта вытолкнул свою сожительницу из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.

“Во время досудебного расследования следователи установили, что у 36-летней потерпевшей на почве ревности возник конфликт с сожителем. В ходе выяснения отношений мужчина начал наносить женщине многочисленные удары. Затем он схватил ее за предплечье и вытолкнул из окна четвертого этажа. После совершенного подозреваемый скрылся с места преступления. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции 9 сентября задержали 34-летнего мужчину, причастного к совершению преступления”, — рассказали в полиции.

По данным отдела коммуникации, 7 сентября до Основянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о доставке в больницу женщины с многочисленными травмами. На данный момент она находится в больнице города.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Черновцах 19-летняя девушка выпрыгнула из окна квартиры.

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