В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку

“Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу”, — говорится в сообщении. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05. По адресу выезжали руководство главного управления отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульная полиция, судмедэксперты, передвижная криминалистическая лаборатория.

Следственным Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.

Напоминаем, в Харькове арестовали на 60 суток без залога мужчину, которого подозревают в том, что он выбросил из окна свою жену.