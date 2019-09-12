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6 марта, 17:12 • 114295 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 112731 просмотра

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Мужчине сообщили о подозрении за изнасилование девушки в Киеве

Мужчине сообщили о подозрении за изнасилование девушки в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17613 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве 35-летнему мужчине сообщено о подозрении за избиение и изнасилование девушки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Инцидент произошел 7 сентября 2019 года, примерно в 3 часа ночи по улице Машиностроительной в Соломенском районе столицы", - сказано в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, мужчина подстерег девушку недалеко от магазина, нанес удар в лицо и оттащил в сквер рядом, где изнасиловал. После совершенного насильник вернулся в магазин, купил продукты питания и ушел в неизвестном направлении.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий 11 сентября нападавший был задержан и доставлен в управление полиции. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний житель Черниговской области.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное повторно).

"Сейчас решается вопрос об избрании насильнику меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку.

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