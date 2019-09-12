У Харкові затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Харкові працівники Управління карного розшуку, Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області та Індустріального відділу поліції на вулиці близько 16:00 затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Харківській області.
“Зловмисником виявився безробітний 34-річний харківʼянин. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — сказано у повідомленні.
Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
Як раніше повідомляв УНН, подія сталася вчора в Індустріальному районі. 12-річна дівчина поверталася зі школи, коли зловмисник підійшов до неї на вулиці. Він вдарив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами і забиттями доставили до лікарні.
“Слідчим Індустріального відділу поліції проводиться досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Призначена низка експертиз”, — йдеться у повідомленні.