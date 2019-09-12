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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106678 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111037 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117250 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123454 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149985 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149808 просмотра

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В Харькове задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки

В Харькове задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки

Киев  •  УНН

 • 12287 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Харькове сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

“Злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — сказано в сообщении.

Проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Как ранее сообщал УНН, произошло вчера в Индустриальном районе. 12-летняя девушка возвращалась из школы, когда злоумышленник подошел к ней на улице. Он ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.

“Следственным Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Предназначена ряд экспертиз”, — говорится в сообщении.

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