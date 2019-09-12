В Харькове задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Харькове сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
“Злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — сказано в сообщении.
Проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Как ранее сообщал УНН, произошло вчера в Индустриальном районе. 12-летняя девушка возвращалась из школы, когда злоумышленник подошел к ней на улице. Он ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.
“Следственным Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Предназначена ряд экспертиз”, — говорится в сообщении.