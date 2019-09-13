Мужчине в Харькове сообщили подозрение в изнасиловании 12-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Харьковские правоохранители сообщили мужчине о подозрении в изнасиловании малолетней девочки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Речь идет о задержанном накануне 34-летнем мужчине, который подозревается в изнасиловании 12-летней школьницы в Индустриальном районе Харькова.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
"Мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Сегодня районным судом будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении харьковчанина", - указали в полиции.
Напомним, мужчине сообщили о подозрении за изнасилование девушки в Киеве.