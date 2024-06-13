На Харківщині, випалюючи сухостій, жінка втратила контроль над вогнем та загинула
Київ • УНН
У Харківській області 67-річна жінка загинула під час спалювання сухостою та сухої трави, втративши контроль над вогнем та опинившись в осередку пожежі.
На Харківщині, випалюючи сухостій, загинула 67-річна жінка. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
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Зі слів свідків повідомляється, що 12 червня у селі Івано-Шийчине Богодухівського району Харківської області місцева жителька спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби. Зазначається, що вона втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і загинула. Тіло на згарищі знайшли місцеві мешканці.
Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару
Нагадаємо
У березні через спалювання сухої трави масштабна пожежа спалахнула поблизу села Слобідське Харківської області. Щоб ліквідувати пожежу знадобилися зусилля 50 рятувальників і 10 автоцистерн, які гасили полум'я на площі 7 гектарів протягом 13 годин.
Спалювання сухої трави у ДСНС називають основною причиною пожеж. Окремо надзвичайники підкреслюють, що за підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.
Знепритомніла й впала у вогонь: на Харківщині під час випалювання сухої трави загинула жінка01.04.24, 18:02 • 25357 переглядiв