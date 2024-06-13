На Харьковщине, выжигая сухостой, погибла 67-летняя женщина. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, передает УНН.

Детали

Со слов свидетелей сообщается, что 12 июня в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района Харьковской области местная жительница сжигала сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы. Отмечается, что она потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и погибла. Тело на пепелище нашли местные жители.

Выжигание сухой растительности несет реальную угрозу для вашего здоровья и жизни. Кроме того, пожары в экосистемах могут вызвать неконтролируемое распространение огня на жилые дома, разрушение плодородного слоя - добавили в ГСЧС.

Напомним

В марте из-за сжигания сухой травы масштабный пожар вспыхнул вблизи села Слободское Харьковской области. Чтобы ликвидировать пожар понадобились усилия 50 спасателей и 10 автоцистерн, которые тушили пламя на площади 7 гектаров в течение 13 часов.

Сжигание сухой травы в ГСЧС называют основной причиной пожаров. Отдельно чрезвычайники подчеркивают, что за поджог сухой травы законом предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн.

Потеряла сознание и упала в огонь: на Харьковщине во время сжигания сухой травы погибла женщина