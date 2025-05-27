На Харківщині тракторист підірвався на вибухівці під час косіння трави
Київ • УНН
У Балаклії Харківської області 40-річний тракторист підірвався на вибуховому пристрої під час косіння трави на узбіччі дороги. Чоловіка госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.
У Харківській області тракторист, який косив траву на узбіччі, наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
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За даними поліції, у місті Балаклія на вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік.
Правоохоронці встановили, що на автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка водій трактора "МТЗ" здійснював скошування трави на узбіччі та наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував.
Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його направили до лікарні для надання медичної допомоги.
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