В Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке во время кошения травы
Киев • УНН
В Балаклее Харьковской области 40-летний тракторист подорвался на взрывном устройстве во время кошения травы на обочине дороги. Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями.
В Харьковской области тракторист, который косил траву на обочине, наехал на неустановленный взрывной предмет, который сдетонировал, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
Детали
По данным полиции, в городе Балаклея на взрывном устройстве подорвался 40-летний мужчина.
Правоохранители установили, что на автодороге Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка водитель трактора "МТЗ" осуществлял скашивание травы на обочине и наехал на неустановленный взрывной предмет, который сдетонировал.
Мужчина получил телесные повреждения. Его направили в больницу для оказания медицинской помощи.
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