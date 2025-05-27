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В Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке во время кошения травы

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

В Балаклее Харьковской области 40-летний тракторист подорвался на взрывном устройстве во время кошения травы на обочине дороги. Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями.

В Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке во время кошения травы

В Харьковской области тракторист, который косил траву на обочине, наехал на неустановленный взрывной предмет, который сдетонировал, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Детали

По данным полиции, в городе Балаклея на взрывном устройстве подорвался 40-летний мужчина.

Правоохранители установили, что на автодороге Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка водитель трактора "МТЗ" осуществлял скашивание травы на обочине и наехал на неустановленный взрывной предмет, который сдетонировал. 

Мужчина получил телесные повреждения. Его направили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Антонина Туманова

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