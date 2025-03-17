На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області п'ятеро людей постраждали. Вночі дрон влучив у цивільне підприємство, спричинивши велику пожежу площею 1000 кв.м.
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Харківської області постраждало п’ятеро громадян, уночі ворог поцілив дроном у цивільне підприємство, сталася масштабна пожежа, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у ГУНП в області, показавши наслідки, пише УНН.
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"Ворог застосував проти мирного населення КАБи, FPV-дрони, БпЛА. Під обстрілами перебували Куп'янський, Чугуївський та Богодухівський райони. Пошкоджені цивільне підприємство, понад 20 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі, будівля складу", - повідомили у поліції.
Як уточнив Синєгубов у соцмережах, 17 березня о 03:20 у селі Кам’яна Яруга Чугуївського району внаслідок влучання БпЛА "Шахед" на цивільному підприємстві сталася пожежа. Вогонь охопив будівлю на площі 1000 кв. м.
За даними поліції, внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ напередодні постраждав цивільний чоловік 1968 року народження. Він отримав вибухові поранення, однак від госпіталізації відмовився.
У селі Велика Шапківка від влучання КАБ постраждали три жінки 66, 75 та 56 років, а також 66-річний чоловік. Усі шпиталізовані до лікарні.