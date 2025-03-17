В Харьковской области из-за вражеских ударов 5 раненых, произошел масштабный пожар на предприятии: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов Харьковской области пять человек пострадали. Ночью дрон попал в гражданское предприятие, вызвав большой пожар площадью 1000 кв.м.
За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Харьковской области пострадали пять граждан, ночью враг попал дроном в гражданское предприятие, произошел масштабный пожар, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Враг применил против мирного населения КАБы, FPV-дроны, БпЛА. Под обстрелами находились Купянский, Чугуевский и Богодуховский районы. Повреждены гражданское предприятие, более 20 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили, здание склада", - сообщили в полиции.
Как уточнил Синегубов в соцсетях, 17 марта в 03:20 в селе Каменная Яруга Чугуевского района в результате попадания БпЛА "Шахед" на гражданском предприятии произошел пожар. Огонь охватил здание на площади 1000 кв. м.
По данным полиции, в результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск накануне пострадал гражданский мужчина 1968 года рождения. Он получил взрывные ранения, однако от госпитализации отказался.
В селе Великая Шапковка от попадания КАБ пострадали три женщины 66, 75 и 56 лет, а также 66-летний мужчина. Все госпитализированы в больницу.