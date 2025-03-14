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На Харківщині через атаки рф були знеструмлення, постраждали 9 людей, з них 4 дитини

Київ • УНН

 • 33002 перегляди

У Харківській області через обстріли були знеструмлення в Ізюмському районі. За добу 9 людей постраждали, серед них четверо дітей, внаслідок атак по Харкову та області.

На Харківщині через атаки рф були знеструмлення, постраждали 9 людей, з них 4 дитини

У Харківській області через ворожий обстріл напередодні були знеструмлення, уночі ворог атакував лікарню, за добу через атаки рф 9 людей постраждали, у тому числі четверо дітей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі удари фіксували у Харкові та чотирьох районах області:

  • 00-02, Богодухівський р-н, селище Золочів. Внаслідок обстрілу БпЛА горів дах будівлі місцевої лікарні на площі 1500 кв. м. Як уточнили у МОЗ, внаслідок атаки ворога безпілотниками на лікарню в Золочеві на третьому поверсі медзакладу зайнялася пожежа, а менш ніж за годину російські терористи здійснили повторну атаку. "Пацієнти внаслідок теракту не постраждали – вони перебували в укритті. Частину з них уже перевели до інших лікарень. У однієї медичної працівниці – 33-річної фахівчині бригади екстреної допомоги – гостра реакція на стрес. Станом на ранок пожежу ліквідовано", - повідомили у МОЗ. Як уточнив Синєгубов, постраждала співробітниця бригади екстреної медичної допомоги. У закладі перебували 5 цивільних пацієнтів та 5 осіб персоналу, серед них - без постраждалих.
    • 21-03, Харків, Основ'янський район. Внаслідок обстрілу горіло нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.
      • 21-13, Харків, Новобаварський район, влучання БпЛА в дерево, пожежі не було.
        • 20-43, Харків, Основ'янський район. Падіння БпЛА типу «Герань-2» в землю на відкритій території, пошкоджено скління 4-ох приватних будинків, пожежі не було. Постраждало 7 осіб, з них 4 дитини, діагноз - гостра реакція на стрес.
          • 20-42, Харків, Немишлянський район. Падіння на відкритій території БпЛА типу «Герань-2». Інформація щодо пошкоджень не надходила.
            • Близько 19-30, Куп'янський р-н, село Кіндрашівка. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав 65-річний чоловік, стан важкий.
              • 16-00, Харківський р-н, село Слатине. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100 кв. м. Інформація щодо постраждалих не надходила.
                • 11-57, Ізюмський р-н, село Вище-Солоне. Влучання КАБ в землю на відкритій місцевості. Пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлені 1630 абонентів Борівської ТГ. На місці працюють бригади «Харківобленерго».

                  Удар дронами по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, є постраждала14.03.25, 07:46 • 29810 переглядiв

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