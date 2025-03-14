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В Харьковской области из-за атак рф были обесточивания, пострадали 9 человек, из них 4 ребенка

Киев • УНН

 • 32998 просмотра

В Харьковской области из-за обстрелов были обесточивания в Изюмском районе. За сутки 9 человек пострадали, среди них четверо детей, в результате атак по Харькову и области.

В Харьковской области из-за атак рф были обесточивания, пострадали 9 человек, из них 4 ребенка

В Харьковской области из-за вражеского обстрела накануне были обесточивания, ночью враг атаковал больницу, за сутки из-за атак рф 9 человек пострадали, в том числе четверо детей, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

Со слов Синегубова, вражеские удары фиксировали в Харькове и четырех районах области:

  • 00-02, Богодуховский р-н, поселок Золочев. В результате обстрела БпЛА горела крыша здания местной больницы на площади 1500 кв. м. Как уточнили в Минздраве, в результате атаки врага беспилотниками на больницу в Золочеве на третьем этаже медучреждения произошел пожар, а менее чем через час российские террористы совершили повторную атаку. "Пациенты в результате теракта не пострадали - они находились в укрытии. Часть из них уже перевели в другие больницы. У одной медицинской работницы - 33-летней специалистки бригады экстренной помощи - острая реакция на стресс. По состоянию на утро пожар ликвидирован", - сообщили в Минздраве. Как уточнил Синегубов, пострадала сотрудница бригады экстренной медицинской помощи. В заведении находились 5 гражданских пациентов и 5 человек персонала, среди них - без пострадавших.
    • 21-03, Харьков, Основянский район. В результате обстрела горело нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала.
      • 21-13, Харьков, Новобаварский район, попадание БпЛА в дерево, пожара не было.
        • 20-43, Харьков, Основянский район. Падение БпЛА типа «Герань-2» в землю на открытой территории, повреждено остекление 4-х частных домов, пожара не было. Пострадало 7 человек, из них 4 ребенка, диагноз - острая реакция на стресс.
          • 20-42, Харьков, Немышлянский район. Падение на открытой территории БпЛА типа «Герань-2». Информация о повреждениях не поступала.
            • Около 19-30, Купянский р-н, село Кондрашовка. В результате артиллерийского обстрела пострадал 65-летний мужчина, состояние тяжелое.
              • 16-00, Харьковский р-н, село Слатино. В результате обстрела горела трава на площади 100 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.
                • 11-57, Изюмский р-н, село Высше-Соленое. Попадание КАБ в землю на открытой местности. Повреждена линия электропередачи, обесточены 1630 абонентов Боровской ТГ. На месте работают бригады «Харьковоблэнерго».

                  Удар дронами по больнице в Харьковской области: произошел пожар, есть пострадавшая14.03.25, 07:46 • 29806 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

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