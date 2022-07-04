На Харківщині ЗСУ підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На Ізюмському напрямку в Харківській області українські військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує УНН.
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"На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії", – ідеться у повідомленні.
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ЗСУ завдали удару по складах з боєприпасами російських окупантів у Сніжному Донецької області.