В Харьковской области ВСУ подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На Изюмском направлении в Харьковской области украинские военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, информирует УНН.
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"На Изюмском направлении наши военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии", – говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ нанесли удар по складам с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области.