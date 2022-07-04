Фаєр-шоу від ЗСУ: вдарили по ворожих складах боєприпасів на Донеччині

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"Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.