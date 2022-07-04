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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 20889 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 50324 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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08:59 • 74761 перегляди

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Фаєр-шоу від ЗСУ: вдарили по ворожих складах боєприпасів на Донеччині

Фаєр-шоу від ЗСУ: вдарили по ворожих складах боєприпасів на Донеччині

Київ • УНН

 • 105302 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. ЗСУ завдали удару по складах з боєприпасами російських окупантів у Сніжному Донецької області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує УНН.

Цитата

"Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.

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