Фаєр-шоу від ЗСУ: вдарили по ворожих складах боєприпасів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. ЗСУ завдали удару по складах з боєприпасами російських окупантів у Сніжному Донецької області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, інформує УНН.
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"Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.