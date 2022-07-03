ЗСУ нанесли понад 30 ударів по російській військовій базі в Мелітополі - Федоров

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Як заявив Федоров, раніше рашисти розмістили 4 військові бази в районі Мелітополя. Сьогодні, о третій та пʼятій ранку, Збройні Сили України нанесли понад 30 ударів по одній з таких баз. Більше ніж 3 години у місті видно дим.

Також Федоров додав, що влада очікує великий потік мелітопольців на евакуацію.

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"Наше завдання – допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя", - сказав мер.

До того ж Федоров спростував фейки окупантів, які намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, де постраждало мирне населення і зруйновано міську інфраструктуру.

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