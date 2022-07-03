ВСУ нанесли более 30 ударов по российской военной базе в Мелитополе – Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе. Об этом информирует УНН.
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Как заявил Федоров, ранее рашисты разместили 4 военных базы в районе Мелитополя. Сегодня, в три и пять утра, Вооруженные Силы Украины нанесли более 30 ударов по одной из таких баз. Больше 3 часов в городе виден дым.
Также Федоров добавил, что власти ожидают большой поток мелитопольцев на эвакуацию.
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"Наша задача – помочь разместиться людям, которые хотят уехать в Запорожье", — сказал мэр.
К тому же Федоров опроверг фейки оккупантов, пытающихся совершить провокации о том, что был обстрел мирных районов, где пострадало мирное население и разрушена городская инфраструктура.
Напомним
Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: три дома разрушены.