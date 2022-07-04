Фаер-шоу от ВСУ: ударили по вражеским складам боеприпасов в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. ВСУ нанесли удар по складам с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, информирует УНН.
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"Фаер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.
Напомним
3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в городе.