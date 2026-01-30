На фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,3 тис. дронів - Генштаб

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 4578 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 8676 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 11121 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 10110 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 12528 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 15775 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 17955 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19767 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21014 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25085 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.4м/с
80%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 21623 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 20140 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 21229 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 11903 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 16893 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 11126 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 11204 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 16984 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 21318 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 79867 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Париж
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 2862 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 3172 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 4066 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 7382 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 11963 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

На фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,3 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 56 перегляди

За добу відбулося 157 бойових зіткнень, ворог застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів. Окупанти активно діяли на трьох напрямках, завдавши ракетних та авіаційних ударів.

На фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,3 тис. дронів - Генштаб

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Ворог активно діє на трьох напрямках. Як зазначено у зведенні Генштабу, ворог застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів, передає УНН.

Противник завдав завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 42 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. Українські підрозділи відбили 17 атак, ще три бойових зіткнення наразі тривають.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед, у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 47451 перегляд

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 59 окупантів та поранили 21; знищили 52 безпілотних літальних апаратів, один пункт управління, 10 одиниць автомобільного та дві одиниці спеціального транспорту, два наземних роботизованих комплекси, також уражено три одиниці автомобільної техніки та вісім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя. 

На Гуляйпільському напрямку відбулася 17 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожих авіаударів зазнали Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Дорожнянка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників, в районі Степногірська та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Зарічне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу30.01.26, 08:59 • 3204 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна