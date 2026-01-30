На фронте зафиксировано 157 боевых столкновений, враг запустил более 4,3 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Враг активно действует на трех направлениях. Как указано в сводке Генштаба, враг применил 4358 дронов-камикадзе и совершил 3117 обстрелов, передает УНН.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 42 авиационных удара, сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4358 дронов-камикадзе и совершил 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые авиабомбы, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Григоровки, Фиголевки, Петро-Ивановки. Украинские подразделения отбили 17 атак, еще три боевых столкновения сейчас продолжаются.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево.

На Славянском направлении наши защитники отбивали семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки и Родинского. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 59 оккупантов и ранили 21; уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата, один пункт управления, 10 единиц автомобильного и две единицы специального транспорта, два наземных роботизированных комплекса, также поражены три единицы автомобильной техники и восемь укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов, в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов – в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Еленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеским авиаударам подверглись Рождественка, Барвиновка, Копани, Воздвиженка, Зализничное, Дорожнянка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников, в районе Степногорска и в направлении Приморского. Авиаудару подверглось Заречное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба