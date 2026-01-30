$42.850.08
18:51 • 5566 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 10493 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 12869 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 11078 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 13301 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 16062 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 18165 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19856 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21087 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25155 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Эксклюзив
Эксклюзив
На фронте зафиксировано 157 боевых столкновений, враг запустил более 4,3 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 276 просмотра

За сутки произошло 157 боевых столкновений, враг применил 4358 дронов-камикадзе и совершил 3117 обстрелов. Оккупанты активно действовали на трех направлениях, нанеся ракетные и авиационные удары.

На фронте зафиксировано 157 боевых столкновений, враг запустил более 4,3 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Враг активно действует на трех направлениях. Как указано в сводке Генштаба, враг применил 4358 дронов-камикадзе и совершил 3117 обстрелов, передает УНН.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 42 авиационных удара, сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4358 дронов-камикадзе и совершил 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые авиабомбы, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Григоровки, Фиголевки, Петро-Ивановки. Украинские подразделения отбили 17 атак, еще три боевых столкновения сейчас продолжаются.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево. 

На Славянском направлении наши защитники отбивали семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки. 

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки и Родинского. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 47486 просмотров

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 59 оккупантов и ранили 21; уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата, один пункт управления, 10 единиц автомобильного и две единицы специального транспорта, два наземных роботизированных комплекса, также поражены три единицы автомобильной техники и восемь укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов, в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья. 

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов – в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Еленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеским авиаударам подверглись Рождественка, Барвиновка, Копани, Воздвиженка, Зализничное, Дорожнянка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников, в районе Степногорска и в направлении Приморского. Авиаудару подверглось Заречное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба30.01.26, 08:59 • 3208 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина