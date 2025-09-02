$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 14369 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 24985 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 32101 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 177258 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 102708 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 185060 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 192323 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 162870 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 130840 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
На фронті за добу відбулося 160 бойових зіткнень, ворог скинув 77 керованих бомб - Генштаб

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Протягом 1 вересня на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Окупанти завдали 44 авіаційних удари, скинувши 77 керованих бомб, та залучили 1960 дронів-камікадзе.

На фронті за добу відбулося 160 бойових зіткнень, ворог скинув 77 керованих бомб - Генштаб

Протягом доби 1 вересня на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що окупанти завадли 44 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 1960 дронів-камікадзе та здійснили 3665 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 10 атак росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 190 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у напрямку Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 14 наступальних дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагається просуватись у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка та Ступочки. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили у районах Щербинівки на в напрямку Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 43 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупантів, з них 74 – безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, артилерійську систему, пункт управляння БпЛА, три безпілотні літальні апарати та два укриття для особового складу; також пошкоджено дві артилерійські системи, два пункти управляння БпЛА та п’ять укриттів для особового складу окупантів

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха. П’ять ворожих атак тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Протягом 31 серпня російська армія втратила 850 військових, 4 танки та 49 артилерійських систем.

Зеленський назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин щодо закінчення війни

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна