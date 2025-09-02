$41.320.06
18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
1 сентября, 14:20
1 сентября, 07:50
1 сентября, 06:45
На фронте за сутки произошло 160 боевых столкновений, враг сбросил 77 управляемых бомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В течение 1 сентября на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 44 авиационных удара, сбросив 77 управляемых бомб, и задействовали 1960 дронов-камикадзе.

На фронте за сутки произошло 160 боевых столкновений, враг сбросил 77 управляемых бомб - Генштаб

В течение суток 1 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупанты совершили 44 авиационных удара, сбросив 77 управляемых бомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1960 дронов-камикадзе и совершили 3665 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 10 атак россиян. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 190 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в направлении Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 11 вражеских атак вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка и Ступочки. Одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении россияне семь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки и в направлении Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра.

На Покровском направлении захватнические подразделения 43 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоекономичное, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Балагану, Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупантов, из них 74 – безвозвратно. Также уничтожено пять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА, три беспилотных летательных аппарата и два укрытия для личного состава; также повреждены две артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и пять укрытий для личного состава оккупантов

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Малеевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха. Пять вражеских атак продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

В течение 31 августа российская армия потеряла 850 военных, 4 танка и 49 артиллерийских систем.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина