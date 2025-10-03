На фронті відбулося 92 бойових зіткнення, третина з них – на Покровському напрямку

Загалом від початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Третина боїв - на Покровському напрямку. Крім того, ворог активно діє на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дев’ять наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій підрозділів противника не зафіксовано. Авіаційного удару зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників; також ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових