Ексклюзив
12:39 • 11355 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 14978 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13025 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26326 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28691 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19070 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19498 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16056 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15313 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18174 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
На фронті відбулося 92 бойових зіткнення, третина з них – на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 92 бойових зіткнення, з яких 31 відбулося на Покровському напрямку. Ворог здійснив 6 авіаційних ударів та 90 обстрілів.

На фронті відбулося 92 бойових зіткнення, третина з них – на Покровському напрямку

Загалом від початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Третина боїв - на Покровському напрямку. Крім того, ворог активно діє на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дев’ять наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій підрозділів противника не зафіксовано. Авіаційного удару зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників; також ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

