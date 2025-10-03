На фронте произошло 92 боевых столкновения, треть из них – на Покровском направлении

Всего с начала суток на фронте произошло 92 боевых столкновения. Треть боев - на Покровском направлении. Кроме того, враг активно действует на Новопавловском, Торецком и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 90 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор совершил одно штурмовое действие в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодези и Торское. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя и Дроновки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении наши воины остановили девять наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Фили. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 26 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Снежное, Новоивановка и в сторону Новониколаевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили четыре атаки россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий подразделений противника не зафиксировано. Авиационному удару подвергся населенный пункт Камышеваха.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку прорвать оборону наших защитников; также враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Ольговка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных