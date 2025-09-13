$41.310.10
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 17664 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 25548 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 40056 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 30094 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 44557 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 50652 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36171 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35551 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24542 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
На фронті відбулося 80 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 80 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському, Сіверському та Новопавлівському напрямках. Противник здійснив два авіаудари, скинув сім керованих авіабомб та провів 63 обстріли.

На фронті відбулося 80 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Сіверському та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших захисників. Сьогодні агресор завдав двох авіаударів, скинув сім керованих авіаційних бомб, здійснив 63 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку всього з початку доби ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень, два з яких ще продовжуються. Ворог атакував у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в бік Ступочок.

Сили оборони вже зупинили дві ворожі атаки з чотирьох на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 34 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки й Філії. Наші захисники вже відбили 29 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 10 атак противника поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Ольгівське та в бік Іванівки, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по Залізничному.

На Придніпровському напрямку агресор провів дві марні атаки. Авіаудару зазнало Козацьке.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Армія рф втратила 950 військових та 39 артсистем за добу - Генштаб13.09.25, 07:59 • 2888 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Куп'янськ