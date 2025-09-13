На фронте произошло 80 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Северском и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес два авиаудара, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в сторону Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Заречное.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

Силы обороны уже остановили две вражеские атаки из четырех на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 34 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоекономичное, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в направлении Новопавловки и Филии. Наши защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 10 атак противника вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Ольговское и в сторону Ивановки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Зализничному.

На Приднепровском направлении агрессор провел две тщетные атаки. Авиаудару подверглось Казацкое.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

