На фронте произошло 80 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Эксклюзив
10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
758мм
Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших
13 сентября, 04:01
Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки
13 сентября, 04:54
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом
13 сентября, 05:39
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии
08:37
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемых
09:28
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
12 сентября, 17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
12 сентября, 15:32
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:30
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
12 сентября, 14:26
Дональд Трамп
Марк Рютте
Сергей Марченко
Вадим Филашкин
Биньямин Нетаньяху
Украина
Польша
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
На фронте произошло 80 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 332 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений, враг активно атакует на Покровском, Северском и Новопавловском направлениях. Противник совершил два авиаудара, сбросил семь управляемых авиабомб и провел 63 обстрела.

На фронте произошло 80 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Северском и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес два авиаудара, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в сторону Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Заречное.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

Силы обороны уже остановили две вражеские атаки из четырех на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 34 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоекономичное, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в направлении Новопавловки и Филии. Наши защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 10 атак противника вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Ольговское и в сторону Ивановки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Зализничному.

На Приднепровском направлении агрессор провел две тщетные атаки. Авиаудару подверглось Казацкое.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

