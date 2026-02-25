На фронті відбулося 216 бойових зіткнень, ворог застосував понад 2,1 тис. дронів - Генштаб

$43.260.03
50.970.04
ukenru
19:42 • 1534 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 5882 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 10563 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 10674 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 11868 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 12706 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 22648 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17599 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17119 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 30659 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.4м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування25 лютого, 10:40 • 4078 перегляди
Іран близький до угоди щодо закупівлі надзвукових протикорабельних ракет у Китаю - Reuters25 лютого, 10:47 • 4534 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 20190 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 20536 перегляди
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти15:51 • 4626 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 22648 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 30659 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 52388 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 62091 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 79999 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Женева
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 22309 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 25948 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 28738 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 32024 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 40251 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка

На фронті відбулося 216 бойових зіткнень, ворог застосував понад 2,1 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. Противник застосував 2193 дрони-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів.

На фронті відбулося 216 бойових зіткнень, ворог застосував понад 2,1 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Ворог застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 12 разів атакував позиції наших оборонців, два боєзіткнення тривають, здійснив 91 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Два боєзіткнення тривають.

Шість атак відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. Один бій ще триває. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак, у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. Ще одне боєзіткнення триває. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки. 

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили три атаки в районах Бондарного та Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 122 окупанти та поранили 33; знищили 37 безпілотних літальних апаратів, один мотоцикл, артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту. Уражено дві одиниці автомобільної одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнали Покровське, Гаврилівка, Орли.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 30 атак окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще дві атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка. 

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.

Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу25.02.26, 07:44 • 4240 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна