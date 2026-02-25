$43.260.03
19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
На фронте произошло 216 боевых столкновений, враг применил более 2,1 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 356 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Противник применил 2193 дрона-камикадзе и совершил 1866 обстрелов.

С начала суток на фронте произошло 216 боевых столкновений. Враг применил 2193 дронов-камикадзе и совершил 1866 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, 36 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2193 дронов-камикадзе и совершил 1866 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг 12 раз атаковал позиции наших защитников, два боестолкновения продолжаются, совершил 91 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкино, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Два боестолкновения продолжаются.

Шесть атак отбивали украинские защитники на Купянском направлении в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки. Один бой еще продолжается. 

На Лиманском направлении украинские воины остановили 10 атак, в сторону Новоегоровки, Дробышево, Лимана и в районе Мирного. Еще одно боестолкновение продолжается. 

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя и Платоновки. 

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили три атаки в районах Бондарного и Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка. 

На Покровском направлении враг совершил 50 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее, Новоалександровка и Новопавловка. 

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 122 оккупанта и ранили 33; уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, один мотоцикл, артиллерийскую систему, три единицы автомобильного транспорта. Поражены две единицы автомобильной, одна единица специальной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское. Авиаудару подверглись Покровское, Гавриловка, Орлы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 30 атак оккупантов в районе Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Горькое и Варваровка. Еще две атаки продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка. 

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши воины отбили одну атаку противника.

Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки25.02.26, 07:44

Антонина Туманова

Украина